Germania: decine di migliaia di persone tornano in piazza contro estremismo di destra (2)

- Le manifestazioni organizzate nel Paese contro l’estrema destra si svolgono in un contesto che vede l’ascesa nei sondaggi a livello federale del partito Alternativa per la Germania (Afd), e a seguito di un rapporto del quotidiano investigativo tedesco “Correctiv” secondo cui lo scorso 25 novembre si è tenuto a Potsdam un incontro tra esponenti della destra radicale. Secondo quanto ricostruito, a quell’incontro hanno partecipato anche membri dell’Afd per discutere della deportazione di massa dei cittadini di origine straniera, piano noto con il termine “remigrazione”. Sulla scia delle proteste in Germania, si sono tenute negli ultimi due giorni diverse manifestazioni anche in Austria, in particolare a Innsbruck, Salisburgo e Vienna, all’insegna dello slogan “difendere la democrazia”. Ieri sera, si sono radunate davanti alla sede del Parlamento austriaco circa 35 mila persone contro l’estrema destra. (Geb)