Difesa: Crosetto su articolo del "Fatto", chiederò valutazione Avvocatura dello Stato

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "L'articolo del Fatto di oggi mi ha convinto che sia necessario tutelare non tanto me stesso, ma il ruolo istituzionale che ricopro". Così in una nota stampa il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "La assoluta non corrispondenza di quanto da me affermato con le parole attribuite al ministro della Difesa ed il conseguente gravissimo danno, soprattutto sul piano internazionale che ne deriva, con possibili ripercussioni negative per lo Stato (non solo per un ministro o per un governo pro tempore) e la sicurezza nazionale, non possono essere derubricate ad attacco politico. Chiederò, pertanto, all'Avvocatura dello Stato di valutare le più opportune iniziative da assumere in relazione a quanto da me segnalato in merito al contenuto dell'articolo del Fatto di oggi che in modo evidente non corrisponde in alcun modo alle mie affermazioni", ha affermato Crosetto.(Com)