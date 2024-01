Difesa: precisazione Ey su articolo de "Il fatto quotidiano" su parole Crosetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In merito all'articolo de "Il fatto quotidiano" dal titolo "Crosetto segreto: "Putin vince e attacca i Baltici. Poi Trump...", pubblicato questa mattina 27 gennaio, che riporta presunte dichiarazioni espresse dal ministro della Difesa Guido Crosetto "nel corso di un nostro evento, dichiariamo che quanto riportato nell'articolo non trova riscontro nel discorso e nei concetti che le persone presenti hanno potuto ascoltare durante l'intervento". Lo fa sapere una nota di Ernst & Young. La cena che si è tenuta lunedì 22 gennaio a Roma organizzata dalla nostra firm - viene precisato - è un appuntamento annuale in cui, insieme ai protagonisti del mondo istituzionale ed economico, riflettiamo sulle prospettive geo-economiche a livello internazionale.(Com)