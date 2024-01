Sport: Aurigemma, rugby insegna valori importanti come rispetto e lealtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rugby è uno sport che insegna valori importanti, soprattutto per i più giovani, che sono utili anche nella vita quotidiana: rispetto dell'avversario e delle regole, impegno, sacrificio e lealtà. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "Tutto questo, e tanto altro, viene rappresentato e raccontato nel museo del rugby ad Artena, che questa mattina ho visitato, dove sono esposte moltissime maglie di giocatori italiani e internazionali. Ogni maglia ha una storia - aggiunge - un aneddoto. Ed è molto bello che questo museo, che è stato visitato da tantissimi turisti e anche da numerosi campioni di tutto il mondo, che hanno ammirato le meraviglie di questo luogo, si trovi nella nostra regione. Queste iniziative sono anche utili per promuovere in generale la pratica sportiva, che è un aspetto di assoluta rilevanza, in particolar modo per i ragazzi durante il periodo della formazione. Nel pomeriggio, poi, sono stato a Colleferro dove al cinema multisale Ariston è stato proiettato il docufilm sulla storia e le origini del rugby Ellis? No, un'altra origine del rugby. È stata una bella giornata, dove hanno partecipato molti giovani: per questo motivo , ringrazio coloro che hanno reso possibile questo evento, in primis il presidente del museo del rugby, Corrado Mattoccia. Come istituzioni, cercheremo sempre di fare il possibile al fine di garantire il massimo supporto verso queste attività, che si occupano di sport, e della promozione della pratica sportiva sui nostri territori", conclude Aurigemma.(Com)