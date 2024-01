Ucraina-Russia: direttore intelligence di Kiev, circostanze aereo Il-76 ancora non del tutto chiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto è che non hanno mostrato i campi ricoperti di cadaveri, come avrebbero potuto fare per incolpare il più possibile l'Ucraina. Il fatto è da chiarire. Non è noto il motivo per cui la Russia abbia nascosto i cadaveri, avrebbe dovuto mostrarli al mondo intero", ha detto Budanov. L’Ucraina finora non ha né confermato né negato che le sue forze abbiano abbattuto l’aereo da trasporto militare russo, ma funzionari ucraini hanno evocato un presunto scambio di prigionieri. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto un'indagine internazionale sull'incidente, mentre il titolare del Cremlino, Vladimir Putin, si è impegnato a rendere pubblici i risultati delle indagini. (Kiu)