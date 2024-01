Milano: De Corato (Fd'I), al corteo pro Palestina presenti i soliti antagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, "nonostante il divieto del Prefetto Sgaraglia, oltre 1.200 persone si sono ritrovate a piccoli gruppi ed hanno provato a manifestare a favore della Palestina". Lo comunica in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sul corteo odierno pro-Palestina a cui hanno preso parte oltre 1.200 persone nonostante i divieti del Prefetto. A dire il vero, di palestinesi, se ne sono visti davvero pochi ma, viceversa, si è trattato dei soliti anarchici e no-global dei Centri Sociali! Come era piuttosto prevedibile, si è trattato dei soliti antagonisti che hanno inveito con urla e con striscioni antisemiti, come loro consuetudine, verso il popolo israeliano e contro il Governo. Si sono verificati anche degli scontri e sfondamenti nei confronti della Polizia - continua De Corato -. E' giunto il momento di porre la parola fine a queste inutili manifestazioni che sono totalmente irrispettose, creano solo disagi al traffico, all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei commercianti e dell'intera città!". (Com)