Milano: Piscina (Lega), vergognose violenze su Forze dell'Ordine al corteo

- “Voglio esprimere con fermezza la solidarietà alle Forze dell’Ordine e al popolo israeliano ed ebraico per le tristi immagini che abbiamo visto oggi, Giorno della Memoria, al corteo non autorizzato dei centri sociali in difesa di Hamas”, interviene Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Segretario cittadino della Lega. “Scendere in piazza per Hamas e la Palestina, dopo i vili attentati terroristici che hanno colpito Israele, è già di per sé follia pura. Farlo oggi, Giorno della Memoria, nonostante il divieto del Ministero dell’Interno, è un vero e proprio sfregio per chi ha vissuto la Shoah e subisce il terrorismo di Hamas, per chi spera ancora che i propri familiari possano tornare a casa dopo il rapimento, per chi vive nel terrore che i terroristi possano attaccare e lanciare missili sulla striscia di Gaza ogni santo giorno”. “Mi auguro che da parte della sinistra arrivi la stessa ferma condanna alle azioni facinorose di quei violenti che, al di fuori di ogni logica e contro il divieto, hanno voluto scendere in piazza solo per usare la violenza contro le Forze dell’Ordine e fischiare una ragazzo che dal balcone ha esposto un cartello in difesa di Israele”, conclude Piscina. “Il Sindaco Sala non rimanga in silenzio, come ha fatto oggi sulla bandiera palestinese esposta sulla sede comunale dell’ex Municipio di Crescenzago, e si esponga fermamente contro i delinquenti”. (Com)