Roma: striscioni fumogeni e cartelli, in centinaia a piazza Vittorio, per "Palestina libera (2)

- Di fronte ai manifestanti è stato posizionato un furgone sopra il quale sono state installate delle casse. A presidiare la piazza, invece, diversi blindati della polizia. "Siamo qui per denunciare quanto sta avvenendo in Palestina", ha gridato un manifestante al microfono collegato alle casse. "Abbiamo deciso di scendere in piazza nonostante le restrizioni che ci hanno obbligato a non proseguire il corteo", ha commentato un altro attivista. "Questi divieti - ha aggiunto - non hanno nulla a che fare con l'ordine pubblico ma sono dettati da motivi politici. Vogliamo far arrivare un segnale politico che non faremo un passo indietro rispetto alle intimidazioni, che rimandiamo al mittente, così come le accuse di antisemitismo, che hanno come unico obiettivo quello di delegittimare ogni azione di solidarietà verso la Palestina", ha concluso. Diversi attacchi sono stati rivolti al governo italiano, agli stati occidentali e alla stampa. È stata ribadita, inoltre, la natura antifascista del presidio. (segue) (Rer)