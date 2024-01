© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i tafferugli tra le forze dell'ordine e i manifestanti pro Palestina in via Padova è stato ferito un manifestante che ha riportato un taglio sul sopracciglio. In questo momento il corteo tornando verso Piazzale Loreto per tentare di superare l'altro blocco di forze dell'ordine. (Rem)