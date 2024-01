Gaza: “Financial Times”, Regno Unito propone piano per fermare la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha proposto un piano in cinque punti per porre fine alla guerra tra Israele e il movimento islamista Hamas. Lo ha riferito il “Financial Times”, secondo cui il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, avrebbe discusso di questa iniziativa con i leader israeliani e palestinesi durante la sua visita in Medio Oriente di questa settimana. Il documento propone una pausa nei combattimenti e di definire un chiaro "orizzonte politico" per la creazione di uno Stato palestinese accanto a Israele, nonché la formazione di un governo tecnico palestinese per amministrare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza una volta cessato il conflitto. Da parte sua, Hamas dovrebbe rilasciare tutti gli ostaggi israeliani (circa 130) e impegnarsi a fermare gli attacchi contro lo Stato ebraico, con la garanzia dei Paesi arabi. Inoltre, i leader del movimento islamista, tra cui Yahya Sinwar, dovrebbero lasciare la Striscia. "Stiamo cercando di consolidare l'idea che quando si ottiene questa pausa, bisogna lavorare duramente per trasformarla in un cessate il fuoco duraturo", ha dichiarato un funzionario britannico al “Financial Times”, secondo cui il Regno Unito ritiene il suo piano complementare alle altre iniziative proposte da altri Paesi mediatori, come Qatar, Stati Uniti ed Egitto. (Rel)