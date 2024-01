Russia: Putin, nazismo sconfitto nel 1945 ma non sradicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nazismo è stato “sconfitto nel 1945 ma non sradicato” e “lo testimoniamo le aggressioni che la Russia oggi subisce”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante l’inaugurazione di un memoriale in onore delle vittime civili del genocidio nazista a Leningrado. “La russofobia, la xenofobia, il nazionalismo sono un’arma dei revanscisti in molti Paesi europei, negli Stati baltici e purtroppo anche in Ucraina”, ha affermato il titolare del Cremlino. "Oggi vediamo come i risultati del processo di Norimberga vengono effettivamente rivisti. In alcuni Paesi non solo riscrivono la storia, ma giustificano i carnefici. Revanscisti e neonazisti hanno adottato l’ideologia e i metodi dei nazisti”, ha aggiunto Putin. Il presidente russo ha quindi osservato che negli Stati baltici “decine di migliaia di persone sono considerate ‘subumane’ e private dei diritti più elementari, sottoposte a persecuzione”. Per quanto riguarda l’Ucraina, invece, Putin ha detto che “il regime di Kiev esalta i complici di Hitler, gli uomini delle SS, usa il terrore contro tutti gli indesiderati, continua il barbaro bombardamento di città, uccidendo anziani, donne e bambini”. Il presidente russo ha poi aggiunto che “in un certo numero di Paesi europei la russofobia è promossa come politica statale". (Rum)