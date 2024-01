Frosinone: Battisti (Pd), in giorno della memoria a Cassino inizia percorso su Europa che vogliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Cassino, nella giornata della Memoria parte il percorso sull'Europa che vogliamo - Sociale, giusta, che non dimentica. Non a caso si parte da qui, da una città che è il simbolo della ricostruzione dalla follia della guerra e delle atrocità che i regimi totalitari e dittatoriali hanno prodotto. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio durante l'iniziativa del Pd nazionale a Cassino con la segretaria Elly Schlein. "Pensavamo che raccontare e coltivare la memoria - aggiunge - bastasse a dotarci degli anticorpi necessari affinché tutto questo non accadesse mai più. Eppure sono in corso due conflitti, in Europa prendono sempre più piede movimenti e partiti di estrema destra, assistiamo quotidianamente alla discriminazione di chi viene identificato come diverso, di chi fugge dal proprio paese, dalle guerre e dalla fame per avere una vita migliore". (segue) (Com)