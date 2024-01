Frosinone: Battisti (Pd), in giorno della memoria a Cassino inizia percorso su Europa che vogliamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo Il dovere di costruire un'alternativa a partire da un' Europa basata sulla cooperazione, sulla solidarietà, sulla pace, sui diritti, sulla capacità di ogni stato di rinunciare a un pezzo della propria sovranità in virtù di una missione comune. Sono gli Stati Uniti d'Europa il nostro punto di approdo. Un'alternativa a un governo di centrodestra che sia a livello nazionale sia a livello regionale, sta tentando di smantellare la sanità pubblica, di azzerare gli strumenti di sostegno al reddito delle fasce più deboli, che abbandona i giovani, non adotta strumenti per ridurre il gap tra uomini e donne, è contro il riconoscimento dei diritti, strizza l'occhio all'ultradestra e al fascismo. A noi il compito di raccontare al Paese e alla regione che un'altra strada è possibile. Alla Segretaria Elly Schlein ho raccontato della grave crisi industriale del nostro territorio a partire da Reno De Medici e Stellantis e del lavoro che insieme ai dirigenti, i sindaci e gli amministratori, i segretari di circolo, gli iscritti del Partito Democratico della Federazione di Frosinone stiamo già portando avanti per ottenere risposte concrete. È il tempo dell'unità e della costruzione adesso per dimostrare al Paese che siamo pronti a farci carico delle sue esigenze e delle sue istanze", conclude Battisti. (Com)