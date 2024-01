Incendio ospedale Tivoli: Cartaginese (Lega), grazie alla Procura per aver iniziato il dissequestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell’inizio del dissequestro da parte della Procura dell’Ospedale di Tivoli "è molto importante perché ci dà la possibilità di mantenere quanto promesso in tempi brevi: riapriremo la struttura e la restituiremo ai cittadini come detto più volte". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lega in consiglio regionale, Laura Cartaginese. "Grazie al presidente Francesco Rocca - aggiunge - per aver seguito passo dopo passo la vicenda e per aver tempestivamente dato le risposte necessarie per gestire l’emergenza nel migliore dei modi. Mi auguro che l’opposizione faccia almeno silenzio, vista la strumentalizzazione di queste settimane e le accuse rivolte a questa amministrazione che si è trovata a dover riparare ai danni fatti in dieci anni di malgoverno dalla giunta Zingaretti. So che non sarà così ma so anche che i fatti continueranno a smentirli. È giunto il tempo dei cambiamenti veri e concreti e noi li faremo come promesso partendo proprio dalla sanità". (Com)