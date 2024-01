Incendio ospedale Tivoli: Grasselli (Fd'I), ora possiamo partire con lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del dissequestro dell'ospedale di Tivoli "giunge all'indomani della nostra visita presso gli uffici della Direzione generale della Asl Roma 5, nella quale abbiamo portato all'attenzione degli uffici le criticità impellenti a partire dalla immediata riapertura dell'ospedale". Lo dichiara in una nota Micol Grasselli, vice presidente della commissione lavori pubblici della Regione Lazio commentando il dissequestro dell'ospedale da parte della Procura. "Come Regione Lazio, e già da tempo - aggiunge - siamo pronti per ripartire con i lavori di recupero bloccati fino ad oggi a causa dei sigilli. Da subito però, e stando a quanto si è detto nel vertice tra Regione, dirigenza dell'ospedale e sindacati nei giorni scorsi -prosegue Grasselli- prevediamo la riattivazione di diversi servizi sanitari in pochissimo tempo per garantire ad un bacino di 450 mila cittadini di 76 comuni un servizio fondamentale a partire dai reparti di medicina interna, chirurgia e pronto soccorso", conclude Grasselli. (Com)