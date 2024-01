Giustizia: Calovini (Fd'I), da Nordio attenzione a territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo il ministro Carlo Nordio per il passaggio a Brescia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La sua presenza di oggi nella città lombarda sottolinea l'attenzione che il ministero della Giustizia e l'intero governo nutrono nei confronti di un territorio di primaria importanza sotto molteplici aspetti emersi anche oggi durante le relazioni esposte". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri a Montecitorio, che aggiunge: "Bene, inoltre, che lo stesso Nordio abbia sottolineato come si sia prossimi ad una nuova fase per il sistema carcerario che come noto da troppo tempo ha necessità di interventi straordinari". (Rin)