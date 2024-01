Viterbo: protesta ad Orte, agricoltori con trattori bloccano casello autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inasprisce la protesta di agricoltori e allevatori nel viterbese che, oggi pomeriggio, hanno bloccato il traffico in prossimità del casello autostradale di Orte. Circa 50 mezzi agricoli che da alcuni giorni stazionano sulla rotatoria che dà accesso al casello autostradale, hanno bloccato il transito dei mezzi in ingresso e in uscita alla rete autostradale. Sul posto stanno mediando gli agenti della polizia stradale e i carabinieri. (Rer)