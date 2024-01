Forza Italia: Simeoni (FI), buon lavoro al nuovo coordinamento provinciale di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Dopo la bella iniziativa di ieri nella quale abbiamo festeggiato al fianco del segretario nazionale Antonio Tajani i 30 anni di Forza Italia, un grande sogno che ci ha regalato il presidente Berlusconi, oggi guardiamo al futuro con soddisfazione, consapevoli del nostro ruolo centrale nella politica italiana e dunque della nostra importanza. Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Nel congresso provinciale di Roma, che si è tenuto questa mattina - aggiunge - abbiamo scelto tutti insieme di confermare Alessandro Battilocchio alla guida del coordinamento del partito, nel segno di una logica continuità. Alessandro ha svolto in questi anni un lavoro instancabile, di grande qualità e di grande attenzione verso i comuni della provincia di Roma. A rafforzare la sua attività ci sarà Fabio Capolei, nella veste di vice coordinatore, che, come ha detto bene il senatore Gasparri, sta facendo da tempo un prezioso lavoro di collegamento nel territorio coinvolgendo costantemente tutti i nostri militanti a Roma e in provincia. Alessandro e Fabio si avvarranno delle migliori competenze ed esperienze che il partito mette a disposizione, e sono tante. Avranno il sostegno di tutta la comunità di Forza Italia, in primis del mio, ma anche del senatore Fazzone e dei capogruppo Barelli e Gasparri. Siamo chiamati a un impegno notevole, ad ascoltare ancor di più i territori, soprattutto in questa fase in cui stiamo crescendo molto, ma sono certo che sotto la guida esperta di Alessandro Battilocchio faremo un grande lavoro", conclude Simeoni. (Com)