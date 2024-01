Roma: presidente Municipio VI, primi nella Capitale per emissioni carte d'identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi il Municipio Roma VI delle Torri "dimostra di essere il migliore di Roma per numero di emissioni di carte d'identità. Nel corso della mattinata odierna, infatti, sono stati emessi ben 250 documenti, il 50 per cento dei quali richiesti da cittadini residenti in altri municipi". Lo dichiara in una nota stampa il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Sono lontane le polemiche di quando, nell'aprile 2022, questo municipio veniva accusato di essere il peggiore della Capitale. Oggi sono gli altri municipi a fare numeri molto bassi - aggiunge Franco - mentre il Municipio VI delle Torri conferma di essere il più efficiente di Roma. È un risultato frutto del lavoro di squadra, per il quale mi occorre ringraziare tutto il buon lavoro dell'Amministrazione municipale, a partire dall'assessore al Personale, Cristiano Bonelli, fino a ciascun dipendente del Municipio".(Com)