Shoah: Sisto (FI), non abbassare la guardia contro rigurgiti antisemiti

- Nel Giorno della memoria, "dobbiamo alzare la voce per esprimere la nostra ferma e inequivocabile condanna contro ogni atto di antisemitismo. Non ci può essere spazio per l'indifferenza né per il silenzio. La voce di chi subì quegli orrori deve essere difesa da coloro che, ancora oggi, purtroppo tentano di mettere in discussione la storia". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in occasione del Giorno della memoria. "Il nostro impegno - aggiunge - deve essere volto a far sì che i giovani conoscano ciò che è stato e non restino indifferenti davanti alle conseguenze dell'intolleranza e dell'odio. Il pericolo dell'antisemitismo è ancora drammaticamente attuale. Per questo è necessario restare vigili e rafforzare l'azione a difesa della verità e della memoria". (Com)