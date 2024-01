Giorno memoria: Blinken, applicare lezioni dell’Olocausto per combattere tutte le forme di intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato un messaggio nel giorno in cui ricorre il Giorno della memoria contro l'Olocausto. "Oggi piangiamo gli oltre sei milioni di ebrei e persone di altri gruppi assassinati e perseguitati durante l'Olocausto dai nazisti e dai loro collaboratori. Dobbiamo applicare le lezioni dell’Olocausto per combattere tutte le forme di intolleranza e costruire un mondo in cui l’odio non abbia spazio", afferma Blinken nel suo messaggio pubblicato su X.(Was)