Turchia-Usa: vice segretaria di Stato Nuland in visita ad Ankara da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato ad interim Usa, Victoria Nuland, si recherà ad Ankara, in Turchia, dal 28 al 29 gennaio. Ad Ankara, afferma il dipartimento di Stato in una nota, Nuland incontrerà alti funzionari governativi e leader aziendali per discutere l’intera gamma di questioni bilaterali, regionali e globali su cui lavoriamo insieme. La visita avviene dopo che il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di aerei da combattimento F-16 alla Turchia in seguito alla ratifica, da parte del parlamento di Ankara, dell’adesione della Svezia alla Nato. La decisione, fanno sapere fonti del dipartimento di Stato citate dai media Usa, è stata notificata al Congresso e consentirà la vendita di F-16 alla Turchia per 23 miliardi di dollari, insieme ad una vendita parallela di aerei da caccia F-35 avanzati alla Grecia per 8,6 miliardi di dollari. La mossa è arrivata poche ore dopo che la Turchia ha notificato il suo “strumento di ratifica” per l’adesione della Svezia alla Nato a Washington, che è il depositario dei documenti dell’Alleanza. La vendita alla Turchia comprende 40 nuovi F-16 e attrezzature per modernizzare 79 della sua flotta F-16 esistente. La vendita alla Grecia comprende 40 caccia F-35 Lightning II Joint Strike Fighter e relativo equipaggiamento. (Was)