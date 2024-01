Credito: Patuelli (Abi), i mercati aggiornano tassi tutti i giorni banche centrali ferme a decisioni di mesi fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato “decide i tassi tutti i giorni, mentre le banche centrali sono ferme nelle decisioni consolidate mesi fa i mercati li aggiornano li anticipano, e li anticipano tutti i giorni. E quindi il clima del paese deve essere basato su dati reali e no su dati vecchi che non sussistono più”. Lo ha detto il presidente di Abi, Antonio Patuelli intervenendo al Forum Economia di Forza Italia a Milano. Noi non abbiamo più il massimo dei tassi di mercato, i tassi sono calati e, di conseguenza, questo è un elemento che dà speranza a chi ha debiti, a cominciare a chi ha un mutuo con tasso variabile”. L’Ircs a 10 anni, ha ricordato Patuelli, giovedì era sceso a 2,68 per cento partendo da 3,5 un calo rilevante. Il Btp a 10 anni a ottobre ha raggiunto punto massimo il 18 ottobre con il 4,99 per cento, ma giovedì è sceso a 3,82, oltre 100 punti base”. (Rem)