Roma: bandiere e striscioni, a piazza Vittorio manifestazione pro Palestina

- Cartelli, striscioni, kefiah e bandiere palestinesi per ricordare "tutti i genocidi". In centinaia si sono riuniti in piazza Vittorio Emanuele, a Roma, nel giorno della Memoria per le vittime dell'Olocausto, per una manifestazione a sostegno della causa palestinese. Un cartello porta la scritta: "I genocidi sono tutti uguali". "Mai più significa mai più per nessuno, stop doing what Hitler did to you", è quanto si legge su un altro cartello. E ancora: "La memoria riguarda ogni epoca. Basta genocidi a Gaza". In aria, oltre alle bandiere palestinesi, sventolano le bandiere di Potere al popolo, di Rifondazione comunista, dell'Usb e delle associazioni studentesche Cambiare e Osa. "Free Palestine, mai più apartheid", "Palestina libera, Palestina rossa" e "from the River to the Sea Palestine will be free" sono alcuni dei cori intonati dai manifestanti. "Basta complicità con l'occupazione sionista, noi ai rapporti commerciali e militari tra Italia e Israele" si legge su uno striscione. (segue) (Rer)