Roma: bandiere e striscioni, a piazza Vittorio manifestazione pro Palestina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cessate il fuoco, giustizia per la Palestina, pace per due popoli", è il testo di uno striscione firmato da Unione popolare e Rifondazione comunista. Alcuni manifestanti, invece, reggono un striscione con la scritta: "Stato italiano servo dello Stato di Israele e del sionismo". Di fronte ai manifestanti è stato posizionato un furgone sopra il quale sono state installate delle casse. "Siamo qui per denunciare quanto sta avvenendo in Palestina con la responsabilità anche del nostro governo", ha gridato un manifestante al microfono collegato alle casse. "Abbiamo deciso di scendere in piazza nonostante le restrizioni che ci hanno obbligato a non proseguire il corteo", ha detto un altro attivisti. "Questi divieti - ha aggiunto - non hanno nulla a che fare con l'ordine pubblico ma è dettata da motivi politici. Vogliamo fare arrivare un segnale politico che non faremo un passo indietro rispetto alle intimidazioni che rimandiamo al mittente, così come le accuse di antisemitismo, che hanno l'obiettivo di delegittimare ogni azione di solidarietà con la Palestina", ha concluso. Alcuni attacchi sono stati rivolti anche allo stato italiano e agli stati occidentali. (Rer)