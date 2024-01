Milano: tensioni tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Padova ha iniziato a marciare il corteo pro Palestina, non autorizzato dal prefetto di Milano. A sbarrare la strada le Forze dell'ordine in tenuta antisommossa. In questo momento è in corso una "trattativa" tra il dirigente della Digos e un rappresentante dei manifestanti. "Questa scelta del ministro Piantedosi è uno scandalo. Hanno tentato di impedirci di scendere in piazza perché hanno paura della verità, vogliono rendere il Giorno della Memoria una narrazione sterile, noi vogliamo agire in modo concreto". Queste le parole pronunciate durante uno degli interventi durante la manifestazione pro Palestina. "Noi ricordiamo gli orrori dell'olocausto, nei confronti del popolo ebraico, ma c'è ostilità contro il sionismo che punta allo sterminio della popolazione palestinese in una terra". (Rem)