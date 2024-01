Venezuela: dipartimento di Stato Usa, esclusione Machado "non coerente con impegni di Maduro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte suprema venezuelana di squalificare la vincitrice delle primarie dell'opposizione democratica Maria Corina Machado "non è coerente con l'impegno dei rappresentanti di Nicolas Maduro di tenere elezioni presidenziali venezuelane competitive nel 2024". Lo afferma in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. "Il processo di reintegrazione mancava di elementi fondamentali, poiché Machado non aveva nemmeno ricevuto una copia del documento di accuse contro di lei né le è stata data la possibilità di rispondere a tali accuse", afferma il portavoce. "Questa decisione profondamente preoccupante è contraria agli impegni assunti da Maduro e dai suoi rappresentanti nell’ambito dell’accordo sulla tabella di marcia elettorale delle Barbados per consentire a tutti i partiti di selezionare i propri candidati per le elezioni presidenziali. Gli Stati Uniti stanno attualmente rivedendo la loro politica di sanzioni contro il Venezuela, sulla base di questo sviluppo e del recente attacco politico ai candidati dell’opposizione democratica e alla società civile", conclude la nota. (segue) (Was)