Roma: al via domani nuova campagna sulla sicurezza stradale

Partirà lunedì 29 gennaio la nuova campagna di comunicazione di Roma Capitale volta a sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza dei pedoni e a ricordare l'importanza di rallentare, ed eventualmente fermarsi, in prossimità delle strisce pedonali. Per farlo l'idea è stata quella di sfruttare la forma del freno delle auto. Il pedale del freno, infatti, presenta delle scanalature che, se colorate di bianco, assomigliano alle strisce pedonali. Il risultato è un key visual semplice, ma molto impattante perché è come se fosse il freno stesso a ricordarci che sulle strisce siamo noi a fare la differenza. Frenando. Il titolo - "Mettiamo un freno agli incidenti sulle strisce pedonali" - poi invita tutti a diventare più responsabili e attenti perché solo insieme si può cambiare. Supportata da tutti i canali social istituzionali, la campagna avrà una larga visibilità in città. Sarà infatti diffusa su 220 maxi schermi Led su tutto il territorio cittadino, su 200 paline alle fermate degli autobus e su più di 200 pensiline bus digitali. Inoltre, la campagna verrà diffusa su alcune tra le più ascoltate radio cittadine.