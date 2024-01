Iraq: al via colloqui con Usa per ritiro della Coalizione internazionale contro Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Iraq e Stati Uniti per porre fine alla missione della Coalizione internazionale contro il gruppo Stato islamico (Is) hanno avuto inizio oggi a Baghdad. Lo riferisce una nota ufficiale dell’ufficio del primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, in cui si apprende che “esperti militari supervisioneranno la conclusione della missione militare della Coalizione globale contro Daesh (Is), un decennio dopo il suo inizio e dopo il successo della sua missione in collaborazione con le forze di sicurezza e militari irachene”. Il primo ministro ha espresso il suo apprezzamento alla Coalizione “per l'assistenza fornita all'Iraq nella sua guerra contro i gruppi terroristici (…) e il desiderio dell'Iraq di passare a relazioni bilaterali con tutti gli Stati membri della coalizione”, si legge nella nota. Prima dell'incontro con la Coalizione, Sudani ha presieduto una riunione a cui hanno partecipato i leader militari e della sicurezza in cui “ha delineato i requisiti per la prossima fase per salvaguardare la sovranità dell'Iraq e mantenere la sicurezza e la stabilità raggiunte, sottolineando la necessità di creare un ambiente favorevole all'avanzamento dei piani di ricostruzione, sviluppo e costruzione”. (Irb)