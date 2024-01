Russia: Putin, faremo di tutto per sradicare completamente il nazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia farà di tutto per sradicare completamente il nazismo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante l’inaugurazione di un memoriale in onore delle vittime civili del genocidio nazista a Leningrado. “Niente può fermare il desiderio di milioni di persone, non solo nel nostro Paese ma in tutto il pianeta, di vera libertà, giustizia, pace e sicurezza”, ha affermato Putin. Il presidente russo ha poi sottolineato che l’assedio del 1941 di Leningrado “non ha precedenti per la sua brutalità”. “I nazisti decisero di sterminare un’intera città. Più di un milione di abitanti, civili, caddero vittime della fame, del freddo e dei bombardamenti incessanti”, ha ricordato il presidente russo, aggiungendo che l’assedio “ha messo a nudo la mostruosa essenza del nazismo”. “Faremo di tutto per scoraggiare e sradicare il nazismo. I seguaci dei macellai nazisti, non importa come si chiamano oggi, sono condannati", ha quindi detto Putin. (Rum)