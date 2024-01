Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), noi ambientalisti al Cio, salvateci dal bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giorno in cui la Confindustria del Veneto lancia un ulteriore appello per il conferimento a Cortina della pista di bob, noi ambientalisti torniamo ancora a dire al Comitato olimpico internazionale: salvateci dal bob“. Lo dice la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, la quale ricorda: “insieme al nostro capogruppo al Senato Peppe De Cristoforo e ai capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri, abbiamo già scritto una dettagliata lettera al Cio. La pista da bob non è in linea con gli obiettivi dell’Agenda olimpica 2020, eppure gli appetiti di una classe politica e imprenditoriale come quella italiana continuano ad insistere senza nessuna preoccupazione per la sostenibilità ambientale e finanziaria del progetto e Zaia e Salvini ci mettono in imbarazzo e decisamente in cattiva luce presso chi ha a cuore l'ambiente, il territorio, la montagna”, ha concluso Zanella. (Com)