Giorno memoria: Savino, custodire e tramandare ricordo atrocità

- "La memoria storica è fondamentale. Ci sono città come Trieste, testimoni dirette degli orrori della Seconda Guerra Mondiale. La Risiera di San Saba è un simbolo tangibile che ci ricorda la necessità di non dimenticare mai le atrocità commesse". Lo afferma Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, in occasione del Giorno della memoria. "Oggi, più che mai, è essenziale ricordare e agire contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Il 27 gennaio non deve essere solo un giorno di riflessione sulle vittime dell'olocausto ma anche un monito a rinnovare quotidianamente questo ricordo, promuovendo la giustizia, l'uguaglianza e celebrando la diversità. È un messaggio - conclude Savino - che dobbiamo custodire e trasmettere alle future generazioni per costruire un mondo in cui eventi così tragici non si ripetano mai più". (Rin)