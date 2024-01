Congo-Kinshasa: attacchi dei ribelli M23, missione Monusco dispiega truppe a Mweso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (Monusco) ha dispiegato le sue truppe per garantire un corridoio per le persone in fuga dalle violenze nell'est del Paese. Secondo quanto si legge in un comunicato, circa mille sfollati sono stati accolti da ieri dopo essere fuggiti dalla città di Mweso, dove i ribelli del Movimento 23 marzo (M2)3 guidati dai tutsi hanno ucciso circa 20 persone da giovedì, secondo l'esercito di Kinshasa. Il portavoce della Monusco, Ndeye Khady, ha dichiarato che i combattimenti si stanno svolgendo vicino alla base della missione a Nyanzale. Secondo quanto riferito, i ribelli hanno preso il controllo di Mweso, a circa 80 chilometri da Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, e si stanno dirigendo verso i vicini villaggi di Kachiru e Kashunga. L’attacco è l’ultima conseguenza degli scontri tra le truppe congolesi e l’M23, le cui offensive hanno costretto decine di migliaia di persone a fuggire e hanno peggiorato la decennale crisi umanitaria e di sicurezza della regione. L’attacco viola un cessate il fuoco mediato dai leader regionali dell’Africa orientale e iniziato lo stesso giorno in cui il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha lanciato un appello per la pace nell’est del Congo. (Res)