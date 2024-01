Giorno memoria: Conte, tenere guardia alta contro rigurgiti antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Giorno della memoria "onoriamo le vittime della Shoah, tragedia per l’intera umanità e simbolo di cieca violenza. Questo ricordo ci impone di tenere alta la guardia contro i nuovi rigurgiti di antisemitismo, affinché non germoglino più i semi del fanatismo e dell’intolleranza". Lo scrive sui suoi profili social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: "Quest’anno il Giorno della Memoria cade in un momento in cui l’umanità è scossa dalla spirale di violenza in Medio Oriente. Faccio mia la riflessione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha invitato chi ha subito il tentativo di sterminio del proprio popolo - 'il più abominevole dei crimini' - 'a non negare ad un altro popolo il diritto' ad avere 'uno Stato'. Restiamo uniti, affinché l’odio non trionfi mai più". (Rin)