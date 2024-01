Ue: Tronchetti Provera, senza corretta transizione energetica e IA declino Europa è certo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si fa la transizione energetica nel modo giusto e non si applica l’intelligenza artificiale in modo adeguato “si perde di competitività. Il declino dell’Europa è certo non è in dubbio”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli intervenendo al forum organizzato dalla consulta della segreta nazionale di Forza Italia a Milano. “Se guardiamo all’intelligenza artificiale - ha proseguito - partiamo da un ritardo che. È già visibile”.(Rem)