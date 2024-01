Ue: Tronchetti Provera, rallentamento Germania graver rischio per tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “è stata la locomotiva europea, oggi non lo è più, con grave rischio per tutta Europa perché l’economia della Germania era molto legata all’economia cinese e con il rallentamento c’è uno scenario che non ci mette in condizioni di avere quella leva così forte come quella della locomotiva tedesca e non sappiamo come quando uscirà dal momento in cui si trova". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli intervenendo al Forum organizzato dalla consulta della segreta nazionale di forza Italia a Milano.(Rem)