Agricoltura: Prandini (Coldiretti), logistica fondamentale per competere a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore agroalimentare “la logistica diventerà fondamentale per poter competere sui mercati a livello globale”. Lo ha affermato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti intervenendo al Forum economia di Forza Italia, in corso a Milano. “Cito l’esempio della Spagna: sul reparto ortofrutticolo noi dieci anni fa esportavamo circa 5 miliardi in termini di valore mentre la Spagna circa 3,5 miliardi. Adesso la Spagna esporta più di 14 miliardi in termini di valore mentre l’Italia 4,9 miliardi”, ha proseguito Prandini. Gli spagnoli “hanno vinto sul sistema infrastrutturale e sulla connessione di infrastrutture, cioè creando un misto legato al trasporto dove la gomma fa fino ai 300/400 chilometri e poi si interviene su un sistema che riguarda la ferrovia, che è più sostenibile, ha un costo decisamente più basso, è molto più veloce e sui prodotti di carattere deperibile il poter arrivare con due giorni di anticipo è quello che fa la differenza”, ha concluso il presidente di Coldiretti.(Rem)