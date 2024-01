Forza Italia: Romoli nuovo coordinatore provincia Viterbo, Regimenti "sua esperienza preziosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero rivolgere ad Alessandro Romoli, nuovo Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Viterbo, i più sinceri auguri di buon lavoro. La sua grande esperienza da amministratore locale e da Presidente della Provincia sarà preziosa per la crescita di Forza Italia a Viterbo. L'entusiasmo e la la partecipazione che stiamo registrando nei congressi locali sono la conferma che Forza Italia é più viva che mai e sarà sempre più centrale nel panorama politico regionale e nazionale". Così Luisa Regimenti, Coordinatore di Forza Italia Roma. (Com)