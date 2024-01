Medio Oriente: forze Israele, colpite postazioni di Hezbollah nel sud del Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno colpito diverse postazioni del partito sciita filo-iraniano Hezbollah nel sud del Libano. Lo hanno annunciato le stesse Idf sul loro profilo X (ex Twitter), precisando di aver preso di mira le città di Blida, Marwahin e Ayta ash Shab in risposta agli attacchi di questa mattina da parte del gruppo islamista. In precedenza, media libanesi avevano riferito che oggi quattro miliziani di Hezbollah sono stati uccisi, facendo salire a 171 il bilancio dei combattenti uccisi dall’inizio dell’escalation al confine tra Israele e Libano seguita all’attacco del movimento palestinese Hamas del 7 ottobre scorso. (Res)