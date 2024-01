Serbia-Italia: ambasciatore Gori inaugura mostra in Istituto cultura per Giornata memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha inaugurato presso l'Istituto italiano di cultura la mostra "Il Padiglione Italia dell'Antica fiera di Belgrado - Viaggio nel tempo", realizzata in occasione della Giornata della memoria 2024. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. L'esposizione, curata da Milan Koljanine e Asja Draca Muntean, si compone di oltre 40 pannelli commentati e racconta attraverso la riproduzione di immagini di repertorio e di documenti storici come l'Antica fiera di Belgrado ("Staro sajmiste") ed il Padiglione Italia, nati come luogo di incontri d'affari, furono trasformati in un campo di concentramento nazista durante la Seconda guerra mondiale. L'Antica fiera è oggi al centro di un progetto che punta a trasformarne gli spazi in un memoriale della Shoah. L'esposizione è stata realizzata dall'Istituto italiano di cultura e dal memoriale "Staro sajmiste" in collaborazione con l'ambasciata, l'archivio dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'Ufficio Ice di Belgrado, l'Archivio storico di Belgrado, il Museo della città di Belgrado, la Biblioteca nazionale della Serbia, l'Archivio della Jugoslavia, il Museo della Vojvodina, il Teatro Atelje 212 e il Museo nazionale della Serbia. "Abbiamo voluto realizzare questa mostra sul Padiglione Italia di Staro sajmiste per sottolineare quanto sia importante l'impegno a conservare la memoria della Shoah", ha dichiarato l'ambasciatore Gori. La conservazione degli spazi in cui l'olocausto si è consumato “è un'azione necessaria", ha aggiunto Gori, “per continuare a combattere l'antisemitismo e per evitare che una tale tragedia possa ripetersi".(Com)