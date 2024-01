Giorno memoria: M5s, riflessione nel solco parole Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il Giorno della memoria "è un momento imprescindibile per mantenere sempre alto il livello di riflessione sul dramma dell'Olocausto e sull'antisemitismo che ancora oggi attraversa ripugnanti approcci e correnti di pensiero". Lo comunicano in una nota Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri, capigruppo del Movimento 5 stelle al Senato e alla Camera. Quest'anno, in particolare, l"a riflessione legata al Giorno della memoria va inserita nel solco delle parole pronunciate ieri dal Presidente della repubblica Sergio Mattarella, che ha opportunamente attualizzato la giornata richiamando i popoli che hanno sofferto in passato a non negare uno Stato a un altro popolo e a non ostacolare la pace", concludono.(Com)