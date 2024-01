Banche: Melchiorre (Fd'I), con tassa extra profitti aumentati rendimenti famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll fact checking del Centro studi Unimpresa "rileva che con la tassa sugli extraprofitti è aumentata significativamente la remunerazione delle giacenze della clientela, ma anche che l'andamento dei finanziamenti bancari a famiglie e imprese è rimasto in linea. Si tratta di un dato significativo che mostra in tutta evidenza come la linea del governo Meloni sugli extraprofitti bancari stia dando buoni frutti ed è su questa linea che proseguiremo la nostra azione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, vice presidente della commissione Finanze di palazzo Madama. (Rin)