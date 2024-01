Rifiuti: Unirima, in Puglia cresce la raccolta differenziata ma diminuisce la qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capillare distribuzione degli impianti presenti sul territorio regionale (43) e la concorrenza sul mercato risultano fattori determinante per il raggiungimento dei target europei e rendono la Puglia una delle Regioni più virtuose del Sud Italia. Aumentano la raccolta differenziata anche se di minore qualità, si registra infatti un incremento della frazione estranea con impatti sull’efficienza di riciclo. Questi alcuni dei dati emersi nella relazione presentata questa mattina da Unirima, l’Unione nazionale imprese raccolta, recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali presso The Nicolaus Hotel di Bari, nel corso della tavola rotonda dal titolo “L’Economia circolare in Puglia nel settore dei rifiuti urbani riciclabili”. Unirima è l’associazione di categoria nazionale che rappresenta e tutela le imprese italiane del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero e di altri materiali recuperabili. All’evento hanno preso parte: Chiara Fiore di Ambiente Legale; Francesco Sicilia, direttore generale Unirima; Angelo Pansini, direttore Ager Puglia; Carmelo Marangi, vicepresidente Unirima; Dario Iaia, segretario commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; e Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto e presidente Anci Puglia. A moderare l’iniziativa Vito Giannulo, vice caporedattore del Tgr Puglia. (segue) (Com)