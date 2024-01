Rifiuti: Unirima, in Puglia cresce la raccolta differenziata ma diminuisce la qualità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione presentata Unirima evidenzia, inoltre, che dal 2018 al 2022 la Puglia ha registrato significativi incrementi nella raccolta differenziata (+13,2 per cento) e sempre nello stesso periodo è scesa la produzione complessiva di rifiuti urbani. La percentuale di raccolta differenziata più alta nel 2022 è stata raggiunta nella provincia di Barletta – Andria – Trani (64,7 per cento), seguono le province di Lecce (63,8 per centl) e Bari (61,4 per cento). A contribuire a rendere la Puglia una Regione virtuosa nel recupero e riciclo dei rifiuti è la presenza su tutto il territorio regionale di una consistente rete di impianti (in primis di carta e cartone) di trattamento rifiuti provenienti dalla frazione secca della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che sono in tutto 43 ed ben distribuiti nelle diverse province pugliesi. (Com)