Usa-Germania: Biden riceverà Scholz alla Casa Bianca il 9 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ospiterà il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca il prossimo 9 febbraio. "I due leader riaffermeranno il loro risoluto sostegno alla difesa dell'Ucraina e del suo popolo contro la guerra di aggressione della Russia", ha affermato la Casa Bianca in una nota diffusa oggi. La visita di Scholz avverrà mentre l’Occidente affronta crescenti difficoltà nella fornitura di nuovi aiuti a Kiev. L’amministrazione Biden ha già inviato all’Ucraina 111 miliardi di dollari in armi, attrezzature, assistenza umanitaria e altri aiuti da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022. Un pacchetto di 110 miliardi di dollari in nuovi aiuti per Ucraina, Israele e altre esigenze di sicurezza nazionale è in fase di stallo a causa dei disaccordi tra Congresso e Casa Bianca su altre priorità politiche, inclusa la sicurezza aggiuntiva per il confine tra Stati Uniti e Messico. Questo totale include circa 61 miliardi di dollari di assistenza all’Ucraina. Il mese scorso l’Unione europea ha pagato l’ultima rata di un pacchetto di sostegno multimiliardario all’Ucraina per aiutarla a mantenere a galla la sua economia. La Commissione europea ha proposto di fornire all’Ucraina 50 miliardi di euro e in occasione dell'ultimo vertice 26 dei 27 leader del blocco cotinentale hanno approvato il piano con l'eccezione dell’Ungheria che ha posto il proprio veto. (Was)