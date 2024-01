Forza Italia: Alessandro Battilocchio eletto coordinatore Provincia di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, è stato rieletto per acclamazione coordinatore di Forza Italia della Provincia di Roma dal congresso tenutosi stamattina presso l'Hotel Colombo a Roma. Presieduto dal deputato Roberto Bagnasco, il congresso è stato aperto dal coordinatore regionale, Claudio Fazzone, e ha visto la partecipazione tra gli altri dei capigruppo FI Camera, Senato e Regione Lazio Paolo Barelli, Maurizio Gasparri e Giorgio Simeoni. Presenti anche i consiglieri regionali Fabio Capolei, Marco Colarossi e Roberta Della Casa oltre all'assessore Luisa Regimenti e le delegazioni di Fd'I, Lega e Noi Moderati. "Abbiamo il compito e la responsabilità di rappresentare i quasi 5 mila iscritti della Provincia e di essere all'altezza della sfida entusiasmante per rendere Forza Italia, sotto l'egida di Antonio Tajani, sempre più protagonista. Il grande entusiasmo di stamattina ci rende davvero ottimisti. Maniche rimboccate e subito a lavoro. Insieme", ha commentato il coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio, eletto per acclamazione stamattina dall'assemblea congressuale della Provincia di Roma. (Com)