Lombardia: Scurati (Lega), inaccettabili i disagi causati dai vandali su rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile dover subire disagi sulla rete ferroviaria a causa dei soliti vandali che prendono di mira i convogli, causando ingenti danni e mettendo a rischio la sicurezza dei viaggiatori, costringono così Trenord a pesanti ritardi se non alla soppressione delle corse per giorni in attesa delle riparazioni". Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione 'Attività produttive' di Regione Lombardia in merito ai danneggiamenti e alle soppressioni dei treni sulla linea S6 Novara-Milano-Treviglio avvenuti alla stazione di Corbetta nel Milanese. "Bene quanto stanno facendo Regione Lombardia, e Assessore ai Trasporti, con l'accordo con la Federazione Sindacale della Polizia di Stato per aumentare la presenza degli agenti e contrastare situazioni di microcriminalità arginando episodi di vandalismo, spesso causati da baby gang e stranieri", continua. La Regione "è al lavoro per garantire la massima sicurezza sui mezzi di trasporto ed è auspicabile una presenza fissa dei militari sui convogli aumentando al tempo stesso la severità delle condanne", conclude Scurati. (Com)