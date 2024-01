Giustizia: Costa (Az), inaugurazioni anno inutili riti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani dell'assoluzione di Beniamino Zuncheddu, "le inaugurazioni dell'anno giudiziario avrebbero dovuto affrontare il tema delle accuse trasformate in sentenze, degli errori giudiziari, della custodia cautelare abusata, delle nulle responsabilità per chi sbaglia. Purtroppo nessuno di questi temi è stato all'ordine del giorno, e le cerimonie sono risultate inutili riti, in cui ciascuno spiega quanto è stato bravo e attacca l'altro". Lo afferma in una nota Enrico Costa, deputato di Azione.(Com)