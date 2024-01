Forza Italia: Regimenti (FI Roma), auguri ad Alessandro Battilocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al nuovo coordinatore di Forza Italia per la provincia di Roma Alessandro Battilocchio i migliori auguri per l'incarico che il Congresso provinciale gli ha conferito. Così Luisa Regimenti, Coordinatore di Forza Italia Roma. "Ancora una volta Forza Italia ha dato dimostrazione di straordinaria vitalità, di essere un partito vivo e capace di favorire la partecipazione. Insieme all'Onorevole Battilocchio - aggiunge - da sempre attento ai temi delle periferie come presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, lavoreremo insieme per rafforzare il radicamento del partito sul territorio e per offrire risposte concrete ai tanti cittadini che non credono più nella politica e disertano le urne". (Com)