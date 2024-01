Giorno memoria: Moles, mai dimenticare tragedia Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra scatenata da Hamas, "con quell’ignobile attacco ai civili israeliani, sta facendo riemergere, contrariamente a quel che dovrebbe accadere, un antisemitismo mai sopito, mai debellato, spesso vigliaccamente mascherato da antisionismo. Sembra di fare un salto nel passato, negli anni più bui, e ciò non può essere tollerato”. Lo afferma Giuseppe Moles, Amministratore delegato di Acquirente unico, già sottosegretario all’Editoria, secondo cui "è doveroso, davanti ad uno scenario così inquietante, continuare a lavorare con maggiore determinazione sul piano culturale, con l’ausilio indispensabile dei testimoni della Shoah, delle scuole e delle Istituzioni ma e’ altrettanto necessario, oggi più che mai, riaffermare con forza, in questa importante giornata in ricordo della tragedia dell’Olocausto, non solo la vicinanza al popolo ebraico ma il diritto all’esistenza di Israele e il diritto degli ebrei a vivere nel proprio Stato in sicurezza”, conclude.(Com)